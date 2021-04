രാജകുടുംബാംഗമെന്ന വ്യാജേന തട്ടിപ്പ്: 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ പന്തളം രാജകുടുംബാംഗമാണെന്ന വ്യാജേന കോടികളുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തിയ 2 പേർ കൊച്ചിയിൽ അറസ്റ്റിലായി. പത്തനംതിട്ട നരിയാപുരം വള്ളിക്കോട് തേവർ അയത്ത് സന്തോഷ് കരുണാകരൻ (43), എരൂർ വൈഷ്ണവം വീട്ടിൽ ജി. ഗോപകുമാർ (48) എന്നിവരെയാണു കടവന്ത്ര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



കടവന്ത്ര കർഷക റോഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഐടി സ്ഥാപന ഉടമയെ കബളിപ്പിച്ചു 2.6 കോടി രൂപ വില വരുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സോഴ്സ് കോഡ് 15,000 രൂപ മാത്രം അഡ്വാൻസ് നൽകി കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇരുപതോളം ജീവനക്കാരെ ശമ്പളം നൽകാതെ മാസങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്യിച്ചെന്നുമാണു കേസ്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു പൊലീസ് പറയുന്നത്: പന്തളം രാജകുടുംബാംഗമാണെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രതി കുവൈത്തിൽ യുഎസ് സേനയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നും കോയമ്പത്തൂർ, കന്യാകുമാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടെന്നും നീലഗിരിയിൽ 2500 ഏക്കർ കൃഷി ഭൂമിയുമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണു വിശ്വസിപ്പിച്ചത്.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സോഴ്സ് കോഡ് കൈവശപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരെ പ്രതിയുടെ കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള വെസ്റ്റ് ലൈൻ ഹൈടെക് ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ മാസങ്ങളോളം ജോലിക്കു നിയോഗിച്ചു ശമ്പളം നൽകാതെയും കബളിപ്പിച്ചു.

കുവൈത്തിൽ വ്യവസായിയായ ഒഡീഷ ഭുവനേശ്വർ സ്വദേശി അജിത് മഹാപാത്രയിൽ നിന്ന് 6 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസും പ്രതികൾക്കെതിരെയുണ്ട്്. നീലിഗിരിയിൽ പന്തളം രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട 2500 ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ടെന്നും ഇതു വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അജിത് മഹാപാത്രയെ കബളിപ്പിച്ചത്. ഈ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവു പ്രകാരം കീഴടങ്ങാൻ വരുമ്പോഴാണു പ്രതികൾ പൊലീസ് പിടിയിലായത്.

ആലപ്പുഴ സി ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ബിജി ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഫോപാർക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ക്ലീറ്റസ്, കടവന്ത്ര ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രജീഷ്, സി ബ്രാഞ്ച് എസ്ഐമാരായ എൻ.കെ. സത്യജിത്, അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

Content Highlights: Fraud in the name of Pandalam royal family