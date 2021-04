ഉത്തരമില്ലാതെ... കോവിഡിൽ പകച്ച് അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും

കോഴിക്കോട് ∙ പിഎസ്‌സി അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചിട്ടും എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകൾ മാറ്റാത്തതിൽ പരക്കെ ആശങ്ക. പരീക്ഷാഹാളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് വേണമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ സമ്മർദത്തിനിടെ പല വിദ്യാർഥികളും മാസ്ക് ഊരിവയ്ക്കുന്നതു പതിവാണെന്ന് അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



10 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളും 10,000 ലധികം അധ്യാപകരുമാണ് പൊതു ഇടങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പരീക്ഷകൾക്കായി സ്കൂളുകളിലെത്തുന്നത്. രോഗവ്യാപനം വർധിക്കാനേ ഇത് ഇടയാക്കൂ. പല സ്കൂളുകളിലും പരീക്ഷാർഥികൾക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചു. പരീക്ഷ അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും വ്യാപന നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്–അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇതിനിടെ, സ്കൂളുകളിൽ വിജയശതമാനം കൂട്ടാൻ എസ്എസ്എൽസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ‘വിജയോത്സവം’ ക്ലാസുകൾ എടുപ്പിക്കുന്നതായും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയുടെ ഇടവേളകളിലാണ് ക്ലാസ്. സ്വകാര്യ ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ പാടില്ലെന്നു സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരിക്കെ കുട്ടികളെ ഒരേ ക്ലാസ്മുറിയിലിരുത്തി ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിലെ ആശങ്കയും അധ്യാപകർക്കുണ്ട്.

