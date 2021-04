വായുവിലൂടെ പകരാനും സാധ്യത; അതീവജാഗ്രത വേണം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വായുവിലൂടെ കോവിഡ് പകരാൻ സാധ്യത കൂടിയെന്നു രാജ്യാന്തര പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശിച്ചു.

തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ചെറിയ കണങ്ങൾ വായുവിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയും അൽപദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഒരാളിൽനിന്നു മറ്റൊരാളിലേക്കു വായു വഴി കോവിഡ് പകരുന്നുവെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. മാസ്ക് കർശനമായി ധരിക്കാതിരുന്നാൽ വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാകണം. സാധാരണ പനിയോ ജലദോഷമോ ആണെന്നു കരുതി സമയം കളയരുത്. വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനാൽ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കോവിഡിന്റേതാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവർ രോഗലക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഐസലേഷനിൽ കഴിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

