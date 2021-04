എൻഡിഎ രണ്ടക്കത്തിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടും: കെ. സുരേന്ദ്രൻ

കൊച്ചി∙ നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടക്കത്തിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ എൻഡിഎ നേടുമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. പാർട്ടി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം നിയമസഭയിൽ വിധിനിർണായക ശക്തിയായി എൻഡിഎ മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.

എൽഡിഎഫിനോ യുഡിഎഫിനോ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയില്ല. ഗുരുവായൂരിലും തലശേരിയിലും നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയതിൽ പാർട്ടിക്കു ഗുരുതരമായ പിഴവുണ്ടായിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ നേരിടുന്നതിൽ സംസ്ഥാനസർക്കാർ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു.

വാക്സീൻ വിതരണത്തിലുൾപ്പെടെ ഏകോപനമില്ലായ്മ ദൃശ്യമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുൾപ്പെടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സർക്കാർ വിളിച്ചിട്ടുള്ള സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

