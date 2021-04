കൊച്ചി∙ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടംകൂടുന്നതോ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ വേണോ എന്നതു സാഹചര്യങ്ങളും വസ്തുതകളും പരിഗണിച്ച് ദുരന്ത കൈകാര്യ നിയമപ്രകാരമുള്ള അധികാരികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ 26നു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ജസ്റ്റിസ് വി. ജി. അരുൺ, ജസ്റ്റിസ് പി. വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് 27ലേക്കു മാറ്റി. വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണമെന്നു ചീഫ്‌ സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ കോർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു സ്‌റ്റേറ്റ്‌ അറ്റോണി അറിയിച്ചു. നിയന്ത്രണം ഏതു തരത്തിൽ വേണമെന്നു യോഗത്തിനു ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകനായ വിനോദ് മാത്യു വിൽസൺ, ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളും റാലികളും നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടയം സ്വദേശി എ. കെ. ശ്രീകുമാർ, പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലം സ്വദേശി ഡോ. എസ്. ഗണപതി എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജികളാണു കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.

∙ മുൻകരുതൽ

വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാർ അനുവദിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതെന്നു കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ പത്രികയിൽ അറിയിച്ചു. നിരീക്ഷകർ, റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാർ, അസി. റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാർ, കൗണ്ടിങ് സൂപ്പർവൈസർ, കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാഫ്, സ്ഥാനാർഥിയും കൗണ്ടിങ് ഏജന്റും, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ, വിഡിയോഗ്രഫി ടീം, മറ്റു ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി കമ്മിഷന്റെ അനുമതി ഉള്ളവർക്കു മാത്രമാണു പ്രവേശനം.

വോട്ടെണ്ണൽ ദിന ക്രമീകരണങ്ങൾക്കു മാർഗരേഖയുണ്ട്. വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കും. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുകളും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യും. ഫലം വലിയ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. അധിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ച് വോട്ടെണ്ണൽ 3–4 ഹാളുകളിലായി ക്രമീകരിക്കും. ഹാളിൽ 7 മേശകൾ, ആവശ്യമെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് എണ്ണുന്നതു പ്രത്യേക ഹാളിൽ നടത്തും.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിപ്പിന് കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗരേഖയിലാണ് ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുളളത്. പ്രചാരണ വേളയിൽ സ്ഥാനാർഥികളും പാർട്ടിക്കാരും പാലിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രചാരണ രംഗത്തു പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം പ്രകടമാകുകയും കോവിഡ് തോത് ഉയരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മാർഗരേഖ പാലിക്കണമെന്നും സഹകരിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് ദേശീയ, സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്ക് ഏപ്രിൽ 9നു കത്ത് അയച്ചതായും കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

