തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭ്രാന്തൻ നയം തിരുത്തി എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി വാക്‌സീൻ എത്തിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓക്‌സിജൻ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ തിക്തഫലം ജനം അനുഭവിക്കുകയാണ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓക്‌സിജൻ കിട്ടാതെ രോഗികൾ മരിക്കുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥയാണ്.

ആപത്ഘട്ടത്തിൽ പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കടമ നിറവേറ്റാതെ ഔഷധക്കമ്പനികളുടെ കൊള്ളയടിക്ക് ജനങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം . ഒരേ വാക്സീന് മൂന്നു തരം വില നിശ്ചയിക്കുന്നതു ഭ്രാന്തൻ നടപടിയാണ്. ഇതു സമൂഹത്തിൽ അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് 150 രൂപയ്ക്കു നൽകുന്ന വാക്‌സീൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകുമ്പോൾ 400 രൂപയാകും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു വില, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു മറ്റൊരു വില. എന്തു നയമാണിത് ? ഏതു സർക്കാരായാലും ജനങ്ങളുടെ ഭരണകൂടമല്ലേ ?

രാജ്യത്തു കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി. രണ്ടാം തരംഗമുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതുമാണ്. എന്നിട്ടും ഓക്‌സിജൻ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇത് അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റാണ്. ചികിത്സയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതു നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary: Central government must provide vaccine free of cost says Ramesh Chennithala