സത്യപ്രതിജ്ഞ 20ന്; സിപിഐക്ക് 4 മന്ത്രിമാർ; ഏകാംഗ കക്ഷികൾക്കു സാധ്യതയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ 20ന് നടക്കും. സിപിഎം–സിപിഐ ചർച്ചയിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനമായത്. മന്ത്രിസഭയിൽ 21 അംഗങ്ങൾ വരെ ആകാമെന്നു ധാരണയായി. മറ്റു ഘടക കക്ഷികളുടെ അവകാശ വാദങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തേ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കൂ.

സിപിഐക്ക് 4 മന്ത്രിമാരും ‍ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും. കേരള കോൺഗ്രസി(എം)നെ പരിഗണിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ കാബിനറ്റ് റാങ്കോടെയുള്ള ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം സിപിഐ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കും. ഏകാംഗ കക്ഷികൾക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് സിപിഎം – സിപിഐ ചർച്ച നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അവസാന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നു നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, കാനം രാജേന്ദ്രൻ, പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ ചർച്ച ഒന്നര മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു.

17ന് എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിനു മുൻപായി ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ചർച്ച നടക്കും. 18ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കും. അന്നു തന്നെ സിപിഎമ്മിന്റെയും എൽഡിഎഫിന്റെയും നിയമസഭാകക്ഷി യോഗങ്ങൾ ചേരും. 19ന് പിന്തുണക്കത്തുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗവർണറെ സന്ദർശിക്കും. സിപിഐ മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള യോഗം 17നോ 18നോ ചേരും. രാജ്ഭവനിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ചടങ്ങു നടത്താമെന്നാണു ധാരണ. ഒരാഴ്ചത്തെ ലോക്ഡൗൺ ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യപരിപാടിയിൽ മാറ്റം വരാം.

കേരള കോൺഗ്രസി(എം)ന് ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനവും ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനവും നൽകാനുള്ള സാധ്യതയാണു കൂടുതൽ. എന്നാൽ 2 മന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് അവർ. ജനതാദൾ, എൻ‍സിപി എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കും. മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 21 ആക്കി ഉയർത്തുകയും ഏകാംഗ കക്ഷികളെ എല്ലാം പുറത്തു നിർത്തുകയും ചെയ്താൽ സിപിഎമ്മിന് 14 മന്ത്രിസ്ഥാനം വരെ ലഭിക്കാം.

