31 വരെ റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

കൊച്ചി ∙ നാളെ മുതൽ 31 വരെ റദ്ദാക്കിയ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ ഇവ: ചെന്നൈ– തിരുവനന്തപുരം– ചെന്നൈ സൂപ്പർ, മംഗളൂരു – ചെന്നൈ– മംഗളൂരു വെസ്റ്റ്കോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം - എറണാകുളം– തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട്, മംഗളൂരു - കൊച്ചുവേളി – മംഗളൂരു അന്ത്യോദയ, തിരുനെൽവേലി – പാലക്കാട് – തിരുനെൽവേലി പാലരുവി, തിരുവനന്തപുരം – മംഗളൂരു – തിരുവനന്തപുരം (06347/8), മംഗളൂരു – നാഗർകോവിൽ – മംഗളൂരു ഏറനാട്, എറണാകുളം – ബാനസവാടി – എറണാകുളം, എറണാകുളം – ബെംഗളൂരു – എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി, തിരുവനന്തപുരം – ഷൊർണൂർ – തിരുവനന്തപുരം വേണാട്, തിരുവനന്തപുരം – കണ്ണൂർ – തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി, പാലക്കാട് – തിരുച്ചിറപ്പള്ളി – പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം – നിസാമുദ്ദീൻ – തിരുവനന്തപുരം, ചെന്നൈ – തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ വീക്ക്‌ലി.

∙ മെമു: ആലപ്പുഴ–കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ–എറണാകുളം, എറണാകുളം–ഷൊർണൂർ, ഷൊർണൂർ– കണ്ണൂർ. ചെന്നൈ– മംഗളൂരു വെസ്റ്റ്കോസ്റ്റ്, എറണാകുളം– തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട്, പാലക്കാട്–തിരുനെൽവേലി, മംഗളൂരു–തിരുവനന്തപുരം (06348), നാഗർകോവിൽ – മംഗളൂരു ഏറനാട്, ബെംഗളൂരു–എറണാകുളം ഇന്റർസിറ്റി, കണ്ണൂർ–തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി, പാലക്കാട്–തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എന്നിവയുടെ ജൂൺ ഒന്നിന്റെ സർവീസും റദ്ദാക്കി.

English Summary: Several Train Services Cancelled Until May 31