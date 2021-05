കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ശശീന്ദ്രനും മന്ത്രിമാരായേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജനതാദൾ (എസ്), എൻസിപി എന്നീ പാർട്ടികളുടെ മന്ത്രിമാരാകാൻ കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടിക്കും എ.കെ.ശശീന്ദ്രനും മുൻഗണന കിട്ടിയേക്കും. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. അതിനിടെ ഏകാംഗ കക്ഷികളായ ഐഎൻഎല്ലും ആർഎസ്പി ലെനിനിസ്റ്റും മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടതുമുന്നണിക്കു കത്തു നൽകി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം അവലോകനം ചെയ്യാനും മന്ത്രിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്കായും ദൾ നേതൃയോഗം 9 നു ചേരും. പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ മാത്യു ടി.തോമസും കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും നിലവിലെ സർക്കാരിൽ ടേം പങ്കിടുകയായിരുന്നു. അതേ ഫോർമുല പ്രകാരം ഇത്തവണത്തെ ആദ്യ ടേം മാത്യു ടി.തോമസിനു നൽകണമെന്ന വാദമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയായ കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി പദവിയിൽ തുടരണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് അവകാശവാദം ഉപേക്ഷിക്കാനിടയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ തർക്കത്തിനു മാത്യു ടി. തോമസ് മുതിർന്നേക്കില്ല. സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിൽ 2 പേരുടെയും പേര് ഉയരാനും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനുമാണു സാധ്യത.

സിപിഎം നേതൃത്വവുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം നേതൃയോഗം ചേർന്നു പാർട്ടി നോമിനിയെ നിർദേശിക്കാനാണ് എൻസിപി ഒരുങ്ങുന്നത്. പാർട്ടി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവും മുതി‍ർന്ന നേതാവുമായ എ.കെ. ശശീന്ദ്രന് സ്വാഭാവിക മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും. എന്നാൽ, മുൻമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ആയിരുന്ന അന്തരിച്ച തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരൻ തോമസ് കെ.തോമസ് എംഎൽഎ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചു മാത്രമല്ല മത്സരിച്ചതെന്നു കരുതുന്നവരാണ് പാർട്ടിയിൽ ഏറെ.

25 വർഷത്തോളം മുന്നണിക്കു പുറത്തു നിന്ന ശേഷം എൽഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷി ആക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കോഴിക്കോട് സൗത്തിൽ നിന്നു വിജയിച്ച അഹമ്മദ് തേവർ കോവിലിനെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്നാണ് ഐഎൻഎല്ലിന്റെ ആവശ്യം. ആദ്യ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലും തഴയപ്പെട്ട തനിക്ക് ഇത്തവണ പരിഗണന നൽകണമെന്നാണ് ആർഎസ്പി (ലെനിനിസ്റ്റ്) നേതാവ് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ അഭ്യർഥിച്ചത്. കുഞ്ഞുമോന്റെ പാർട്ടി പക്ഷേ, എൽഡിഎഫ് ഘടക കക്ഷിയല്ല. മുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കുഞ്ഞുമോ‍ൻ പല തവണ കത്തു കൊടുത്തെങ്കിലും പരിഗണിച്ചില്ല.

