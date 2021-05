യുവതിയും രണ്ടു മക്കളും വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മരിച്ച നിലയിൽ; ഭർത്താവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

കുണ്ടറ ∙ യുവതിയും രണ്ടു മക്കളും വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നു മരിച്ച നിലയിൽ; ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മൺറോതുരുത്ത് പെരുങ്ങാലം എറോപ്പിൽ വീട്ടിൽ വൈ.എഡ്വേഡിന്റെ (അജിത് –40) ഭാര്യ വർഷ (26), മക്കളായ അലൈൻ (2), ആരവ് (മൂന്നുമാസം) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ആറു വയസ്സുകാരിയായ മകൾക്കും വിഷം കലർത്തിയ പാനീയം നൽകിയെങ്കിലും കുട്ടി കുടിച്ചില്ല.

കുടുംബം വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന കേരളപുരം ഇടവട്ടം പൂജപ്പുര ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. വീടിന്റെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു സംശയം തോന്നിയ ബന്ധു നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു നാലു പേരെയും അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുണ്ടറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അലൈനും ആരവും മരിച്ചു. വർഷ കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണു മരിച്ചത്.

കുണ്ടറയിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു എഡ്വേഡ്. കുടലിനു തകരാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരവിന് അടുത്തിടെ തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വർഷയും കുട്ടികളും മുഖത്തലയിൽ വർഷയുടെ കുടുംബവീട്ടിലായിരുന്നു. രണ്ടുദിവസം മുൻപ് എഡ്വേഡ് കുട്ടികളെ കേരളപുരത്തെ വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വർഷയെയും നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടേക്കു വരുത്തുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ കുണ്ടറ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പു കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും വിഷം കൊടുത്ത ശേഷം എഡ്വേഡ് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചതാണെന്നാണു സൂചന.

English Summary: Mother and children died after consuming poison in Kollam

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)