മന്ത്രി സ്ഥാനം: എൻസിപിയിൽ അവ്യക്തത

കൊച്ചി ∙ എംഎൽഎമാർ‌ രണ്ടേ ഉള്ളുവെങ്കിലും പാർട്ടിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരിലാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നതിൽ എൻസിപിയിൽ അവ്യക്തത.

18 നു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു മന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ധാരണ. മുൻ മന്ത്രി എ. കെ. ശശീന്ദ്രനും, മുൻ മന്ത്രിയും പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരൻ കുട്ടനാട് എംഎൽഎ തോമസ് കെ. തോമസും തമ്മിലാണു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനു വടംവലി.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി. പി. പീതാംബരനും ഭാരവാഹികളിൽ ഒരു വിഭാഗവും തോമസ് കെ. തോമസിനു വേണ്ടി രംഗത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ അംഗമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി മന്ത്രിയാകണമെന്നു ശശീന്ദ്രന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പുതുമുഖ മന്ത്രിമാരെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻസിപിയും അതിൽ പങ്കുചേരണമെന്നു തോമസ് കെ. തോമസിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

അതേ സമയം, സിപിഎമ്മിനു എ. കെ. ശശീന്ദ്രനോടാണു താൽപര്യമെന്നു ശശീന്ദ്രൻ ക്യാംപ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടര വർഷ കാലാവധിയിൽ രണ്ടുപേരും മന്ത്രിമാരാകുകയെന്ന ഒത്തു തീർപ്പു ഫോർമുലയും ഇതിനിടയിൽ ചിലർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. മന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ചേരിതിരിഞ്ഞുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾക്കു വേദിയാകുന്നതു തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു പാർട്ടി നേതൃത്വം.

English Summary: No clarity in NCP regarding minister