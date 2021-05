കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണമെത്തിക്കാൻ സ്കൂൾ ബസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്കൂൾ ബസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. പഞ്ചായത്തുകളുടെ കീഴിലുള്ള ബഡ്സ് ഉൾപ്പെടെ സ്കൂളുകളിലെ ബസുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇന്ധനച്ചെലവിനുള്ള തുക പഞ്ചായത്തുകളുടെ തനത്, വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നെടുക്കും.

രോഗികൾക്കും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും പലസ്ഥലത്തും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, വാർഡ്തല നിരീക്ഷണ സമിതി ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കാത്ത തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇവ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടി പൂർത്തിയായി.

കൂടുതൽ ഡിസിസി ആരംഭിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വീടുകളിൽ ഒരാൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായാൽ കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽക്കൂടി പ്രത്യേക നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റുന്നതു പരിഗണിക്കും. ഇതിനായി എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരു ഡൊമിസിലയറി കെയർ സെന്റർ (ഡിസിസി) നിർബന്ധമായി ആരംഭിക്കാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് അത്തരം താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഡിസിസി. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണനിരക്കു കൂടുതലായ ജില്ലകളിലാകും ഇതു നടപ്പാക്കുക.

ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വൊളന്റിയർമാർക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചു പരിശീലനം നൽകും. കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ട ഘട്ടം അത്യാവശ്യമായി വന്നാൽ ഉപകാരപ്പെടുത്താനാണിത്. വിരമിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശീലനത്തിന് ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഒരുക്കും.

