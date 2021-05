തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തെ യാത്ര അടിയന്തര ആവശ്യത്തിനാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അനുബന്ധ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം പൊലീസിന്റെ ഇ–പാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിലവിൽ വന്നു. അപേക്ഷിക്കുന്നവർ രേഖ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നത് നിർബന്ധമല്ല. രേഖ നൽകിയാൽ അതുകൂടി പരിഗണിക്കും.

അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചാൽ ഫോണിൽ എസ്എംഎസ് ലഭിക്കും.കേരള പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായ 'Pol-App' വഴിയും ഇ–പാസ് എടുക്കാം. ആപ്പിലെ 'Pol-Pass' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.



∙ ഇ–പാസ് വെബ്സൈറ്റ് (pass.bsafe.kerala.gov.in) തുറന്നു യാത്രാവിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ഏറ്റവും താഴെ 'Supporting Document' എന്നതിനു ചേർന്നുള്ള Browse ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫോണിൽ നിന്നോ കംപ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ രേഖ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് Submit ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

∙ ഇമേജ് രൂപത്തിൽ (PNG/JPEG) ആയിരിക്കണം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1 എംബിയിൽ താഴെ വലുപ്പമുള്ള ഫയലുകളേ സ്വീകരിക്കൂ. പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല.

ഇ–പാസ് സംശയങ്ങളും മറുപടികളും

∙ രേഖ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ Something went wrong! Please try again after some time. എന്ന സന്ദേശം കാണിക്കുന്നു?

ഫയലിന് 1 എംബിക്കു മുകളിൽ വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിലോ ഫയൽ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിലോ ഇതു സംഭവിക്കാം. പിഡിഎഫ് രൂപത്തിലാണു രേഖയെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം.

∙ ഫയലിന് 1 എംബിക്കു മുകളിൽ വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ?

image reducer, compress image എന്നിങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാൽ ഫയലിന്റെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാനുള്ള സൗജന്യ സൈറ്റുകൾ കാണാം (സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക). ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ സൈസ് കുറയ്ക്കാം.

∙ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകിയിട്ടും ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസിൽ തൽസ്ഥിതി കാണിക്കുന്നില്ല?

അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജനനത്തീയതി നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ജനനത്തീയതി നൽകാൻ വിട്ടുപോയാൽ 01/01/1950 എന്ന ജനനത്തീയതിയാകും അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം തനിയെ പോകുക. അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസിൽ പോയി ശരിയായ മൊബൈൽ നമ്പറും യഥാർഥ ജനനത്തീയതിയും നൽകിയാൽ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ പിശക് പറ്റിയതാണോയെന്നറിയാൻ മൊബൈൽ നമ്പറിനൊപ്പം 01/01/1950 എന്ന ജനനത്തീയതി വച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക.

∙ ജോലിക്കായി ഓരോ ദിവസവും പാസ് എടുക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല?

വീട്ടുജോലിക്കാർ, ദിവസവേതനക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിങ്ങനെ ഐഡി കാർഡില്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ‘വീക്ക്‌ലി പാസ്’ എന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക് മാർക് ഇട്ടാൽ ഒറ്റ പാസ് ഉപയോഗിച്ച് ദിവസേന യാത്ര ചെയ്യാം.

∙ അപേക്ഷ തള്ളിയാൽ എസ്എംഎസ് ലഭിക്കുമോ?

ഇല്ല. അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ എസ്എംഎസ് ലഭിക്കൂ. സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ ചെക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓപ്ഷൻ നൽകാം.