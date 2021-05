ആദ്യകുർബാനയ്ക്ക് അമ്മയെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അഡോൺ...

ചെറുതോണി ∙ അമ്മ പോയത് ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ കുഞ്ഞു മത്തായി (അഡോൺ). അടുത്ത ഡിസംബറിൽ അമ്മ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മത്തായിയുടെ ആദ്യകുർബാന വലിയ ചടങ്ങായി നടത്താനിരുന്നതാണു കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 15നായിരുന്നു മത്തായിയുടെ ഒൻപതാം പിറന്നാൾ. ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് അമ്മ സൗമ്യ സമ്മാനങ്ങൾ അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. സോഫിയാന്റി (സന്തോഷിന്റെ സഹോദരി) ഡിസംബറിൽ വന്നപ്പോഴും അമ്മ കൊടുത്തയച്ച സമ്മാനങ്ങൾ മത്തായിക്കു കിട്ടി.

ആദ്യകുർബാന ഡിസംബറിൽ നടക്കുമെന്ന കാര്യം സോഫിയാന്റിയാണ് അവനോടു പറഞ്ഞത്. അന്നു മുതൽ അമ്മ വരാനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞ്. സൗമ്യയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തുന്നവരിൽ പലരും മത്തായിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം അമ്മ അയച്ചുകൊടുത്ത സമ്മാനങ്ങൾ അവൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്.

കുറെ ദിവസമായി സൗമ്യയുടെ അമ്മ സാവിത്രി കരയുന്നത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ‘മമ്മി എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്’ എന്ന് അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതു കേൾക്കുമ്പോൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർക്കും ദുഃഖം താങ്ങാനാകുന്നില്ല.

English Summary: Adone waiting for mother soumya without knowing her death