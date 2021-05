മാതൃസഹോദരിയുടെ സംസ്കാരത്തിനിടെ മരം വീണ് നവവരനു ദാരുണാന്ത്യം

പാരിപ്പള്ളി (കൊല്ലം)∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച മാതൃസഹോദരിയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾക്കിടെ മരം കടപുഴകി വീണു നവവരനു ദാരുണാന്ത്യം.

കടയ്ക്കലിനു സമീപം ഇരട്ടക്കുളം അനീഷ് ഭവനിൽ സോമന്റെ മകൻ അനീഷ് (30) ആണു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 7നു പാരിപ്പള്ളി എഴിപ്പുറത്തായിരുന്നു സംഭവം. അനീഷിന്റെ അമ്മ ബേബി ഗിരിജയുടെ സഹോദരിയും എഴിപ്പുറം പുതുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ പുഷ്കരന്റെ ഭാര്യയുമായ ചന്ദ്രിക(64)യാണു കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.

കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച ചന്ദ്രികയുടെ ചിതയ്ക്കു സന്ധ്യയോടെ തീ കൊളുത്തുമ്പോൾ ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ അടുത്ത പുരയിടത്തിലെ റബർ മരം കടപുഴകി വീണു വൈദ്യുതക്കമ്പി പൊട്ടി. ചിതയ്ക്കു സമീപം നിൽക്കുകയായിരുന്ന അനീഷ് റബർ മരത്തിനും വൈദ്യുതക്കമ്പികൾക്കും അടിയിൽപെട്ടു. ഉടൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. വൈദ്യുതാഘാതം ഏറ്റതായി സംശയമുണ്ട്. ചന്ദ്രികയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആംബുലൻസിനു മുകളിലൂടെയാണു മരം കടപുഴകി വീണത്.

ഗൾഫിലായിരുന്ന അനീഷിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മാസം 25ന് ആയിരുന്നു. ഭാര്യ: രാജലക്ഷ്മി. മൃതദേഹം കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. ചന്ദ്രികയുടെ മക്കൾ: തുഷാര, സ്വപ്ന. മരുമക്കൾ: സുനിൽ‍, സേതു.

