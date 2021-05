സിപിഎമ്മിൽ വൻ പുതുമുഖ നിര വരും

തിരുവനന്തപുരം∙ സിപിഎമ്മിന്റെ 12 മന്ത്രിമാരിൽ പകുതിയിലേറെ പുതുമുഖങ്ങളാകും. വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം നിലവിലെ രണ്ടിൽ നിന്നു വീണ്ടും കൂട്ടുന്നത് അടക്കം പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അനൗപചാരിക കൂടിയാലോചനകൾ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും നിർണായകം.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ നിലവിലെ മന്ത്രിമാരിൽ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ കെ.കെ.ശൈലജ തുടരാനാണ് എല്ലാ സാധ്യതയും. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ മന്ത്രിമാർ എം.എം.മണി, ടി.പി.രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന സൂചനകളാണു ലഭിക്കുന്നത്.

എം.വി.ഗോവിന്ദൻ, കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ, പി.രാജീവ്, കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ എന്നിവരുടെ കാര്യം ഉറപ്പായി. പാർട്ടിയുടെ ബാക്കി ആറു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പത്തോളം പേർ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. വി.എൻ.വാസവൻ, വി.ശിവൻ‍കുട്ടി, സജി ചെറിയാൻ, എം.ബി.രാജേഷ്, സി.എച്ച്.കു‍ഞ്ഞമ്പു, പി. നന്ദകുമാർ എന്നിവർക്കു മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും.

രണ്ടാംതവണ എംഎൽ‌എ ആയ വീണാ ജോർജ്, ജില്ലാകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ആദ്യമായി എംഎൽഎ ആകുന്നവരുമായ ആർ.ബിന്ദു, കാനത്തിൽ ജമീല എന്നിവരാണ് വനിതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. സിപിഐക്ക് വനിതാ മന്ത്രി ഉണ്ടോ എന്നതും കണക്കിലെടുക്കും.

ഇടതു സ്വതന്ത്രനായി നാലാം തവണ ജയിച്ച പി.ടി.എ. റഹീമിന് ഇത്തവണ അവസരം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കെ.ടി.ജലീലിനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കാൾ സ്പീക്കർ പദത്തിലേക്കാണു പരിഗണിക്കുന്നത്. ഒപ്പം, ആദ്യ വനിതാ സ്പീക്കർ എന്ന ആശയം പാർട്ടിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുണ്ട്. ജലീൽ മന്ത്രിസഭയിലില്ലെങ്കിൽ എ.സി.മൊയ്തീനെക്കൂടി ഒഴിവാക്കണോ എന്നതും ചർച്ച ചെയ്തേ തീരുമാനിക്കൂ.

English Summary: CPM to cast more new faces in ministry