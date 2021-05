ഇങ്ങനെ പോയാൽ രണ്ടു വർഷമായാലും വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാവില്ല: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒട്ടേറെപ്പേർ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും കുറച്ചുപേർക്കു മാത്രമേ ഇതുവരെ വാക്സീൻ എടുക്കാനായിട്ടുള്ളൂവെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി.

ഇങ്ങനെ പോയാൽ 2 വർഷം കൊണ്ടു പോലും വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ല. താമസം വരുത്തിയാൽ പുതിയ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ വരികയും ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യും. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാൻ കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി. സമയക്രമം അറിയിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പതോളജി വിഭാഗം റിട്ട.മേധാവിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ പാനൽ അംഗവുമായ ഡോ. കെ.പി. അരവിന്ദൻ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോ. പ്രവീൺ ജി.പൈ എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ഹൈക്കോടതി നിർദേശം.

വിശദീകരണം നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ അഭ്യർഥിച്ചതിനെ തുടർന്നു ജസ്റ്റിസ് എ. രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. അനിത എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി.

വാക്സീൻ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര നയം റദ്ദാക്കണമെന്നും വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും കോവാക്സീന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറണമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന് (കെഎസ്ഡിപി) നിർമാണ യൂണിറ്റുണ്ടെങ്കിലും കോ വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ യോജിച്ച ബയോ സേഫ്റ്റി ലെവൽ –3 ലാബില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതു സജ്ജമാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂയെന്നു ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സീൻ നിർമാണം പ്രായോഗികമല്ലെന്നും പരമാവധി വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി കെ.വി. സോഹൻ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണു വാക്സീൻ വിതരണം നടക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.

ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോടതി

വാക്സീൻ എടുത്തോയെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ അഭിഭാഷകനോട് കോടതിയുടെ ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുത്തെന്നു മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ന് എടുക്കാനാവും എന്നു പറയാനാവുമോയെന്ന് ആരാഞ്ഞു.

വാക്സീൻ എടുത്തവരുടെ ജില്ല തോറുമുള്ള കണക്ക് സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളതു കംപ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കോടതി പറഞ്ഞു: ‘മലപ്പുറത്തെ നില നോക്കൂ. 10.75 % മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുത്തവർ. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുത്തവർ 2%.

രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തവർ കൂടുതൽ പത്തനംതിട്ടയിലാണ്–10%. എന്നാൽ ബാക്കി 90 ശതമാനവും കോവിഡ് ഭീഷണിയിലാണ്. ഇവരുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണം.

English Summary: High Court against government of india in vaccination issue