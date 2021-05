ബോംബേറ്: ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

ചാത്തന്നൂർ ∙ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഎംസിസി കമ്പനി പ്രസിഡന്റും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുണ്ടറയിൽ സ്ഥാനാർഥിയുമായിരുന്ന ഷിജു എം വർഗീസിന്റെ കാറിനു നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. രണ്ടാംപ്രതി തിരുവനന്തപുരം മലയിൻകീഴ് കീർത്തന നിവാസിൽ കൃഷ്ണകുമാറി(44)ന്റെ അറസ്റ്റാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രധാന പ്രതികളായ ഇഎംസിസി പ്രസിഡന്റ് എറണാകുളം അയ്യമ്പിള്ളി എടപ്പാട് വീട്ടിൽ ഷിജു എം.വർഗീസ് (49), കൂട്ടാളി എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളി അഞ്ചുമന തുരുത്തിൽ ശ്രീകാന്ത് (35), സോളർ തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതി സരിത നായരുടെ സഹായിയും ക്വട്ടേഷൻ സംഘാംഗവുമായ തിരുവനന്തപുരം മലയിൻകീഴ് വിളവൂർക്കൽ ഭാഗ്യാലയത്തിൽ വിനുകുമാർ (41) എന്നിവരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

കൃഷ്ണകുമാർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് വൈകിയത്. പ്രതിയെ ഇന്നലെ കൊട്ടാരക്കര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഷിജുവിനെ അന്വേഷണ സംഘം 2 തവണ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഷിജുവിനു സ്ഥാനാർഥിത്വം നൽകിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളിൽ നിന്നു പൊലീസ് മൊഴിയെടുത്തു. ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ ദല്ലാൾ നന്ദകുമാറിനോട് അന്വേഷണസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: One more arrest in bomb case