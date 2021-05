പരിശീലനം നേടിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ഓക്സിജൻ നൽകും

തിരുവനന്തപുരം∙ ആശുപത്രികൾ അല്ലാത്ത കോവിഡ് പ്രഥമ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർക്കു പരിശീലനം നേടിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ നൽകാൻ തദ്ദേശവകുപ്പ് നടപടി ആരംഭിച്ചു.

പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭാ തലങ്ങളിലെ കോവിഡ് പ്രഥമ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം (സിഎഫ്എൽടിസി), ദ്വിതീയ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം (സിഎസ്എൽടിസി), വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള താമസകേന്ദ്രങ്ങളായ ഡൊമിസിലിയറി കെയർ സെന്റർ (ഡിസിസി) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ സംവിധാനം തദ്ദേശ, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ ചേർന്ന് ഒരുക്കുക.

ഡോക്ടറോ നഴ്സോ ആണു സാധാരണ ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ടത്. ഇത്തരം ജോലികളിൽ നിന്നു വിരമിച്ചവരെയും എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരെയും ഇതിനായി പരിഗണിക്കാം. സാന്ത്വന ചികിത്സാ നഴ്സ്, ഇതര പാരാ മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കാകും പരിശീലനം നൽകുക. ഈ രീതിയിൽ ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലും ആവശ്യത്തിനു പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും.

ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം

ആർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ടത്, എത്ര അളവിൽ, ഫ്ലോ റേറ്റ്, എത്ര നേരം, എങ്ങനെ നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ്. ഇതിനായി നേരിട്ടോ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് വഴിയോ ടെലിമെഡിസിൻ രീതിയിലോ ഡോക്ടർമാരുടെ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കണം.

രോഗിയുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററും മറ്റും ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഉറപ്പാക്കണം. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകളും മറ്റും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകും.

