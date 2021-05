മുളന്തുരുത്തി (കൊച്ചി)∙ ഗുരുവായൂർ-പുനലൂർ എക്സ്പ്രസിൽ യുവതിയെ ആക്രമിച്ചു സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ 2 പേരെക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മുഖ്യപ്രതി ബാബുക്കുട്ടനെ സ്വർണം വിൽക്കാനും ഒളിവിൽ പോകാനും സഹായിച്ച വർക്കല വാരയകോണം പനനിലുംവിള പ്രദീപ് (കത്തി പ്രദീപ്-34), വർക്കല നടയറ മുത്തു ഭവനിൽ മുത്തു (ദേവൻ-22) എന്നിവരെയാണു റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

യുവതിയിൽ നിന്നു കവർന്ന മാലയും വളയും ബാബുക്കുട്ടൻ പ്രദീപിനാണു കൈമാറിയത്. ഇതിൽ മാല പ്രദീപും വള മുത്തുവും വിറ്റു. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ 60,000 രൂപയിൽ 20,000 രൂപ ബാബുക്കുട്ടനു നൽകി ബാക്കി തുക വീതിച്ചെടുത്തെന്നു പ്രതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോടു സമ്മതിച്ചു. വിറ്റ സ്വർണം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വള ഉരുക്കിയ നിലയിലാണ്. ബാബുക്കുട്ടനും പ്രദീപും ഒരേ സമയം ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്.

കൃത്യത്തിനു ശേഷം വർക്കലയിലെത്തിയ ബാബുക്കുട്ടൻ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറി താടിയും മീശയും വടിച്ചു. അവിടെ കണ്ട സുഹൃത്തിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നു പ്രദീപിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു മാലയും വളയും കൈമാറി. മാല 33000 രൂപയ്ക്കും വള 27000 രൂപയ്ക്കുമാണ് വിറ്റത്.

കഴിഞ്ഞ 28നാണു മുളന്തുരുത്തി സ്നേഹനഗർ സ്വദേശി ആശ അക്രമത്തിനും കവർച്ചയ്ക്കും ഇരയായത്. കേസിൽ നേരത്തെ പിടിയിലായ നൂറനാട് സ്വദേശി ബാബുക്കുട്ടനെ ഇന്നലെ ജയിലിലേക്കു മാറ്റി. തെളിവെടുപ്പിനിടെ അപസ്മാരത്തെ തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതേസമയം, കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലായതായി സൂചനയുണ്ട്. ബാബുക്കുട്ടൻ കവർന്ന യുവതിയുടെ ബാഗ് ഇയാളിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയതായാണു വിവരം. ബാഗ് ട്രെയിനിൽ വച്ചു തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞെന്നാണ് ബാബുക്കുട്ടൻ നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തോടു പറഞ്ഞിരുന്നത്.

English Summary: Two more arrested in attack against woman in train