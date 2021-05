18–44 വയസ്സുകാരുടെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ 17 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു 18 മുതൽ 44 വയസ്സു വരെയുള്ള മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിന്റെ വാക്‌സിനേഷൻ 17 ന് ആരംഭിക്കും. കോവിഡ് ഇതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരെയാണ് മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. മുൻഗണന ലഭിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പട്ടിക സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർ ഇന്നു മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

റജിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ

∙ 18– 44 പ്രായക്കാരുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ കോവിൻ വെബ് സൈറ്റിൽ നേരത്തേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ആദ്യമായി https://www.cowin.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

·∙ അതിനു ശേഷം മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നതിനായി https://covid19.kerala.gov.in/vaccine/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക.

∙ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ ഒടിപി ലഭിക്കും.

∙ ഒടിപി നൽകുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട പേജ് വരും.

∙ ജില്ല, പേര്, ലിംഗം, ജനന വർഷം, ഏറ്റവും അടുത്ത വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രം, കോവിനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിച്ച റഫറൻസ് ഐഡി എന്നിവ നൽകുക.

∙ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. (അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയും രോഗസംബന്ധമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ മാതൃകയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.)

∙ ഇത്രയും നൽകിയ ശേഷം സബ്മിറ്റ് നൽകുക

∙ നൽകിയ രേഖകൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം അർഹരായവരെ വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രം, തീയതി, സമയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി എസ്എംഎസിലൂടെ അറിയിക്കും.

∙ വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോയ്ന്റ്മെന്റ് എസ്എംഎസ്, ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, അനുബന്ധരോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണം.

മുൻഗണന ലഭിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ 18–44 പ്രായക്കാരിൽ വാക്സിനേഷനു മുൻഗണന ലഭിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ചുവടെ. ഇവർ ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം.

∙ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഹൃദ്രോഗ ബാധയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവർ.

∙ ഹൃദയം മാറ്റിവച്ചവർ/ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രികുലാർ അസിസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ഘടിപ്പിച്ചവർ.

∙ ഇജെക്‌ഷൻ ട്രാക്‌ഷൻ 40 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളവർ.

∙ ഹൃദയവാൽവിനു തകരാറുള്ളവർ.

∙ പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോടു കൂടിയ ജന്മനാലുള്ള ഹൃദ്രോഗം.

∙ ബൈപാസ് സർജറിയോ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയോ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രമേഹമോ അമിത രക്തസമ്മർദമോ ഉള്ള ഹൃദ്രോഗം.

∙ആൻജീനയോടൊപ്പം അമിത രക്തസമ്മർദത്തിനോ പ്രമേഹത്തിനോ ചികിത്സയിലുള്ളവർ.

∙രക്തസമ്മർദം/പ്രമേഹം എന്നതിനൊപ്പം പക്ഷാഘാതവുമായി ചികിത്സയിലുള്ളവർ (സിടി, എംആർഐ റിപ്പോർട്ട് അനിവാര്യം )

∙രക്താതിസമ്മർദം/ പ്രമേഹത്തോടു കൂടി പൾമണറി ആർട്ടറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനു ചികിത്സയിലുള്ളവർ.

∙ അമിത രക്തസമ്മർദത്തോടൊപ്പം 10 വർഷത്തിലധികമായി പ്രമേഹമോ അതുമൂലമുള്ള സങ്കീർണതകളോ ഉള്ളവർ.

∙ വൃക്ക/കരൾ / ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞവരും വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരും.

∙ ഡയാലിസിസിനു വിധേയമാകുന്നവർ.

∙ ദീർഘകാലമായി സ്റ്റിറോയ്ഡ് പോലെ പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നു കഴിക്കുന്നവർ.

∙ സിറോസിസ് കാരണം സങ്കീർണത അനുഭവിക്കുന്നവർ.

∙ 2 വർഷത്തിനിടെ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് കിടത്തി ചികിത്സ നടത്തേണ്ടി വന്നവർ.

∙ ലിംഫോമ/ലുക്കീമിയ/മൈലോമ.

∙ 2020 ജൂലൈ ഒന്നിനു ശേഷം അർബുദ രോഗനിർണയം കഴിഞ്ഞവർ അല്ലെങ്കിൽ അർബുദ ചികിത്സയിലുള്ളവർ.

∙ സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ്/ ബോൺമാരോ ഫെയിലിയർ /എപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ /തലാസീമിയ മേജർ എന്നിവ.

∙ പ്രൈമറി ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി രോഗങ്ങൾ/എച്ച്ഐവി അണുബാധ.

∙ ബുദ്ധി വൈകല്യമുള്ളവർ/ മസ്‌കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി /ആസിഡ് ആക്രമണം മൂലം ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ തകരാർ ഉള്ളവർ /ഉയർന്ന പിന്തുണ- സഹായം ആവശ്യമുള്ള വൈകല്യമുള്ളവർ/ ബധിരത, അന്ധത ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം വൈകല്യങ്ങളുള്ളവർ.

English Summary: Vaccination for 18 - 44 age group from 17th may