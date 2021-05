17 പുതുമുഖങ്ങൾ; ശൈലജ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ.കെ. ശൈലജയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒഴിവാക്കി, രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയ്ക്കു രൂപമായി. ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരെ കൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ 21 അംഗ മന്ത്രിസഭയിൽ 17 പേരും പുതുമുഖങ്ങൾ. ശൈലജ അടക്കം നിലവിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും സിപിഎം ഒഴിവാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുൻമന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണനും ഒഴികെ പാർട്ടിയുടെ 10 മന്ത്രിമാരും പുതുമുഖങ്ങൾ. സിപിഐയുടെ 4 മന്ത്രിമാരും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ ലോക്സഭാംഗവുമായ എം.ബി. രാജേഷ് സ്പീക്കറും സിപിഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമാകും.

കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, പി. രാജീവ്, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലുള്ള വി.എൻ. വാസവൻ, സജി ചെറിയാൻ, വി. ശിവൻകുട്ടി, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഇടതു സ്വതന്ത്രൻ വി.അബ്ദുറഹിമാൻ, ആർ. ബിന്ദു, വീണാ ജോർജ് എന്നിവരാണു സിപിഎം മന്ത്രിമാർ. ബാലഗോപാൽ, രാജീവ്, റിയാസ്, ബിന്ദു എന്നിവർ എംഎൽഎയാകുന്നതും ആദ്യം. വകുപ്പുകൾ ഇന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിക്കും.

മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെ എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങൾ മതിയെന്ന സിപിഎം തീരുമാനപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ എം.എം. മണി, ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, എ.സി. മൊയ്തീൻ എന്നിവരും ഒഴിവായി. കെ.കെ. ശൈലജയെ നിയമസഭാകക്ഷി വിപ്പായും ടി.പി. രാമകൃഷ്ണനെ സെക്രട്ടറിയായും നിശ്ചയിച്ചു. സംസ്ഥാന നിർവാഹകസമിതി അംഗങ്ങളായ പി. പ്രസാദ്, കെ. രാജൻ, ജെ. ചിഞ്ചുറാണി, സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം ജി.ആർ. അനിൽ എന്നിവരാണു സിപിഐ മന്ത്രിമാർ. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരനെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവാക്കി.

എൻസിപി മന്ത്രിയായി എ.കെ. ശശീന്ദ്രനെ പാർട്ടി നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചു. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (കേരള കോൺഗ്രസ്–എം), കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജനതാദൾ‍–എസ്), അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ (ഐഎൻഎൽ), ആന്റണി രാജു (ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ്) എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞദിവസം തന്നെ മന്ത്രിമാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പുറമേ മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുമുഖങ്ങളല്ലാതെയുള്ളത് കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി, എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവർ മാത്രം.

3 വനിതകൾ ആദ്യം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂന്നു വനിതകൾ ഒരുമിച്ചു മന്ത്രിമാരാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യം. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു– കെ.കെ. ശൈലജയും ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും. വയനാടും കാസർകോടും ഒഴികെ 12 ജില്ലകൾക്കും മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾക്കു മൂന്നു വീതം മന്ത്രിമാർ; കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ ജില്ലകൾക്കു രണ്ടു വീതവും ബാക്കി 6 ജില്ലകൾക്ക് ഓരോന്നു വീതവും.

പിണറായി കത്ത് നൽകി; ഗവർണർ ക്ഷണിച്ചു

സിപിഎം, എൽഡിഎഫ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കു നിർദേശിച്ച ശേഷം, അദ്ദേഹം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു കത്തു നൽകി. ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തെ ഔപചാരികമായി ക്ഷണിച്ചു. നാളെ 3.30നു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ.

English Summary: 17 new faces in new cabinet