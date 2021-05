1- 9 ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒന്നു മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാ‍ർഥികൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരവും 9–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചും അടുത്ത ക്ലാസിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.

വർഷാന്ത്യ വിലയിരുത്തൽ പദ്ധതി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെത്തുടർന്ന് പ്രായോഗികമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു നിർദേശം. നടപടികൾ 25ന് അകം പൂർത്തിയാക്കണം. എല്ലാ വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകർ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാദമിക നിലവാരം സംബന്ധിച്ചു സംസാരിക്കണം. 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതു പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകണം.

പ്രവേശനം ഇന്നുമുതൽ

സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനനടപടികൾ ഇന്നു തുടങ്ങും. സമ്പൂർണ പോർട്ടൽ വഴിയോ (www.sampoorna.kite.kerala.gov.in) സ്കൂളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ പ്രവേശനം നേടാം. രേഖകൾ ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം എത്തിച്ചാൽ മതി. ആധാർ നമ്പർ ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ നമ്പർ ചേർക്കാം.

English Summary: All pass for 1st class to 9th class students studying in state syllabus