‘ആ 500 ൽ ഞങ്ങളില്ല’ പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമിട്ട് ഷാഫി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടെ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങു നടത്തുന്നതിനെതിരെ ‘ആ 500 ൽ ഞങ്ങളില്ല’ എന്ന സമൂഹമാധ്യമ പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമിട്ട് ഷാഫി പറമ്പിൽ.

500 പേരാണു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ 500 പേരിൽ താനുണ്ടാവില്ലെന്നാണു ഷാഫിയുടെ പോസ്റ്റ്. പല യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും ഈ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ‘‘ഇതു മാമാങ്കത്തിനുള്ള സമയമല്ല, മഹാവ്യാധി പടരാതെ നോക്കേണ്ട നേരമാണ്. ജനപ്രതിനിധികൾക്കാണു കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം. അതുകൊണ്ട് ആ 500 പേരിൽ ഞങ്ങളുമില്ല’’ എന്നായിരുന്നു മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ.മജീദിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പ്.

