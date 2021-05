ശൈലജയെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ഇടത് വൃത്തങ്ങളിലും രോഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെ.കെ ശൈലജയെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ഇടത് അനുഭാവികൾക്കിടയിലും സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിലും പ്രതിഷേധം. സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനെ ശക്തമായി അനുകൂലിക്കുന്ന 'പോരാളി ഷാജി', 'പിജെ ആർമി' എന്നീ പേജുകൾ 'കോപ്പ്' എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്.

പിന്നാലെ വിശദമായ കുറിപ്പെത്തി– ‘കുറ്റ്യാടിയിലെ ജനരോഷം കണ്ട് തീരുമാനം തിരുത്തിയതു പോലെ ടീച്ചറെയും തിരികെ വിളിക്കണം.’ ‘മഹാമാരി കൊണ്ട് ലോകം വീർപ്പുമുട്ടിയപ്പോഴും ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ മരണത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ടീച്ചർ വഹിച്ച പങ്ക് അവിസ്മരണീയം. ആരോഗ്യരംഗം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മരണസംഖ്യ വർധിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ, തുടർഭരണം നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം ഒരുപാട് അമ്മ മനസ്സുകളിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്.’ ടീച്ചർക്ക് ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുത്തു കൂടേ എന്ന പോസ്റ്ററും ഇതിനൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു.

പി.ജയരാജനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ‘പിജെ ആർമി’ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ മുൻപും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോമസ് ഐസക് മത്സരിക്കാത്തതും ശൈലജ ടീച്ചർ മന്ത്രിയാവാത്തതും മോശം തീരുമാനമാണെന്നും ജനഹിതത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവ മോശം തീരുമാനങ്ങളാവുന്നതെന്നും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. കെ.പി. അരവിന്ദൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

എഴുത്തുകാരൻ മനു എസ്. പിള്ള, തമിഴ് എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ മീന കന്തസ്വാമി സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് ശങ്കർ, നടൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ, ഗായിക സയനോര, ടിവി അവതാരക രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് എന്നിവരും ശൈലജയ്ക്കായി രംഗത്തെത്തി.

ശൈലജയ്ക്കായി ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാംപെയ്നും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശൈലജയെ മന്ത്രിസഭയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി #BringBackShailajaTeacher, #BringourTeacherback എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി. അഭിനേതാക്കളായ പാർവതി തിരുവോത്ത്, റിമ കല്ലിങ്കൽ, സംവിധായിക ഗീതു മോഹൻദാസ്, ഗായകൻ വിധു പ്രതാപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു നീതീകരണവുമില്ലെന്നായിരുന്നു പാർവതിയുടെ പ്രതികരണം. ശൈലജ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി കുറിച്ചു.

