അഞ്ഞൂറിലൊരാൾ ജനാർദനൻ

കണ്ണൂർ ∙ ‘എന്നെയും ക്ഷണിച്ചോ ?’ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാസ് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ജനാർദനന്റെ മുഖത്ത് അവിശ്വസനീയത.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ 2 ലക്ഷം രൂപയും കഴിഞ്ഞ മാസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകിയ ജനാർദനന് സർക്കാർ നൽകിയ ആദരവായി ഈ ക്ഷണക്കത്ത്. പാസുമായെത്തിയ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനോട് അവേര കരിമ്പാറ സ്വദേശി ചാലാടൻ ജനാർദനൻ വീണ്ടും കാര്യം ചോദിച്ച് ഉറപ്പാക്കി.

അക്കൗണ്ടിലെ തുക പൂർണമായും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരില്ലെന്നു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരോടു പറഞ്ഞ കണ്ണൂരിലെ ഈ ബീഡിത്തൊഴിലാളി ക്ഷണക്കത്ത് ലഭിച്ചതു വലിയ അംഗീകാരമായാണ് കാണുന്നത്. പ്രിയ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ മനസ്സു നിറഞ്ഞ പിന്തുണ വീട്ടിലിരുന്ന് നൽകാനാണ് ജനാർദനന്റെ തീരുമാനം.

English Summary: Janardhanan also invited for swearing in ceremony