ഒരേ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് ശൈലജ പട്ടികയിൽനിന്നു പുറത്തായി?

തിരുവനന്തപുരം ∙ 12 സിപിഎം മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകളല്ല, ആ പട്ടികയിൽനിന്നു പുറത്തായ പേരാണ് കേരളമാകെ ചർച്ചയായത് – കെ.കെ. ശൈലജ ! ശൈലജ ഇല്ലാത്ത മന്ത്രിസഭ എന്ന നിർദേശം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ തന്നെയും ഞെട്ടിച്ചു. ചിലരത് ഉള്ളിലടക്കി പാർട്ടിക്കൂറു പ്രഖ്യാപിച്ചു; പാർട്ടിയുടെ ധീരതയെ പ്രശംസിച്ചു. അപ്പോഴും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ 4 പേർ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള പി.ജയരാജനും എം.വി. ജയരാജനുമടക്കം പത്തിൽ താഴെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വിയോജിച്ചു. നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിയോജിപ്പായതിനാൽ അതൊന്നും വോട്ടെടുപ്പിലേക്കു നീങ്ങിയില്ല.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ലോകശ്രദ്ധയും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ജനപ്രീതിയും മട്ടന്നൂരിൽ 60,000 കടന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷവും ശൈലജയെ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മിന്നുന്ന താരമാക്കിയിരുന്നു. ജയിച്ചുവന്ന ‌3 കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ; നിയമസഭാ കക്ഷിയുടെ നേതൃനിരയിലെ വനിതാ സാന്നിധ്യം.

എന്നാൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നോടിയായി രാവിലെ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളുടെ യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ തീരുമാനം മറിച്ചായി. ജയിച്ചുവന്ന മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾക്കു മാത്രം തുടരാൻ അനുമതി നൽകുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അനീതിയാണെന്നു യോഗം വിലയിരുത്തി. തുടർച്ചയായി 2 ടേം മത്സരിച്ചവരെ മത്സരരംഗത്തുനിന്നു തന്നെ ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കു മാത്രമായി തുടർച്ചയായി മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു. പുതിയ ടീം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദേശം പിബി അംഗങ്ങളായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, എസ്. രാമചന്ദ്രൻപിള്ള, എം.എ. ബേബി എന്നിവർ അംഗീകരിച്ചു.

സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും കോടിയേരി ഈ നിർദേശം അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ടീമിൽ താനില്ലെന്നു ശൈലജ അറിഞ്ഞത് ആ യോഗത്തിലാണ്. തുടർഭരണ നേട്ടത്തിൽ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ശൈലജയുടെ സംഭാവന കൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള തീരുമാനമാകും ഉചിതമെന്നു ചിലർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലും തനിക്കായി ഉയരുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ നിസ്സംഗതയോടെ കേട്ടിരുന്നു. തീരുമാനം മാറില്ലെന്ന് അവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

എകെജി സെന്ററിനു പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാം നേരിട്ടത് ഒരേ ചോദ്യം– ‘‘എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഇല്ല?’’ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും പരക്കെ ഉയർന്ന ചോദ്യമായതു മാറി. പതിവിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി മാസ്ക് മാറ്റിയുള്ള ചിരിയോടെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞു; എകെജി സെന്ററിൽനിന്നു മടങ്ങി.

English Summary: KK Shailaja, Ex-Minister Lauded For Covid Handling, Not In Kerala Cabinet