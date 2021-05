വ്യക്തിയല്ല വലുത്, സംവിധാനമാണ്: ശൈലജ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനെ വൈകാരികമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നു കെ.കെ. ശൈലജ. ‘‘വ്യക്തിയല്ല, സംവിധാനമാണു മുഖ്യം. ഞാൻ പൂർണ സംതൃപ്തയാണ്. ഇതൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ സാധാരണമാണ്. പാർട്ടി തീരുമാനമാണ്, വളരെ സന്തോഷം. പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഒരു തവണ മന്ത്രിയായത്. കഴിയാവുന്നിടത്തോളം നന്നായി ആ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിച്ചു.’’

തിരുവനന്തപുരത്ത് എകെജി സെന്ററില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിനു ശേഷം മടങ്ങുന്ന മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. ചിത്രം – മനോജ് ചേമഞ്ചേരി ∙ മനോരമ

മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചതിങ്ങനെ.

∙ നേതൃനിരയിൽ നിന്നു മാറുന്നതു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമോ ?

ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. കാരണം ഇതൊരു സിസ്റ്റമല്ലേ, വ്യക്തിയല്ലല്ലോ. ആ സംവിധാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്നപ്പോൾ ഞാനതു കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു ടീമല്ലേ അതു ചെയ്തത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് എകെജി സെന്ററില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിനു ശേഷം മടങ്ങുന്ന മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ. ചിത്രം – മനോജ് ചേമഞ്ചേരി ∙ മനോരമ

∙ മാറ്റിയെതിനെതിരെ ഇടത് അനുകൂലികൾ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ?

വൈകാരികമായി എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും.

∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധം സർക്കാരിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തി. ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ താങ്കൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇല്ല ?

നേരത്തേയുള്ള മന്ത്രിമാർ ആരും തുടരുന്നില്ലല്ലോ. പുതിയ ആളുകൾ ഇതിനെക്കാൾ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണുള്ളത്.

∙ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു തന്നെ അമർഷവും നിരാശാപ്രകടനവും ഉണ്ടായി ?

അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല. ധാരാളം ആളുകളില്ലേ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ.

∙ പുതിയ മന്ത്രിക്ക് ഉപദേശങ്ങളുമായി ഉണ്ടാകുമോ ?

ഞാൻ ഒരിടത്തും പോകുന്നില്ലല്ലോ. നിയമസഭയിലും ഉണ്ടാകും. പാർട്ടിയുടെ എളിയ പ്രവർത്തകയായി തുടരുന്നതിനൊപ്പം മണ്ഡലത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുണ്ട്.

∙ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ?

വളരെ സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു. പ്രളയവും വൈറസ് ബാധയുമൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാവരുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നന്നായി സഹകരിച്ചു. ഇനി വരുന്നവർക്കും ആ പിന്തുണ നൽകണം. ജനം നൽകിയ ആത്മാർഥമായ സ്നേഹത്തിനു നൂറുനൂറു നന്ദി.

English Summary: CPM drops KK Shylaja, fully abide by the party leadership says Minister