സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ആൾക്കൂട്ടം: സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ഹർജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ മറികടന്നാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ.എം. ഷാജഹാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.

500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സത്യപ്രതി‍ജ്ഞ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം പിൻവലിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു നിർദേശം നൽകണമെന്നാണു പ്രധാന ആവശ്യം.

ഇതിനിടെ, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ലോക്ക് ഡൗൺ, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു നടത്താൻ നിർദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു തൃശൂരിലെ ചികിത്സാനീതി എന്ന സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.ജെ. പ്രിൻസ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചേക്കും.

കൂടാതെ, നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതു തടയാൻ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടണമെന്നും വിഷയം സ്വമേധയാ ഹർജിയായി പരിഗണിക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർക്ക് കൊച്ചി സ്വദേശി അഡ്വ. അനിൽ തോമസ് കത്ത് നൽകി. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ്. ജയകൃഷ്‌ണനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാറിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

