സത്യപ്രതിജ്ഞ: യുഡിഎഫ് വിട്ടുനിൽക്കും; വെർച്വൽ ആയി പങ്കെടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ യുഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചു. ഇതു ബഹിഷ്കരണമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നിർദേശിച്ചതു പോലെ എല്ലാവരും വീടുകളിലിരുന്നു ടിവിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ കാണുമെന്നും കൺവീനർ എം.എം. ഹസൻ വ്യക്തമാക്കി. അങ്ങനെ വെർച്വൽ ആയി പങ്കെടുക്കും.

ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞാ മാമാങ്കം നടത്തുന്നതു ശരിയല്ല. ലളിതമായ ചടങ്ങിലൂടെ മാതൃക കാട്ടണമായിരുന്നു. വീടിനകത്തു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആളകലം പാലിക്കണമെന്നും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും ഉപദേശിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഇതെല്ലാം സ്വയം ലംഘിക്കുന്നതു പരിഹാസ്യമാണെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: UDF not to attend swearing in ceremony