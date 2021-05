ചേർത്തല ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു മുന്നോടിയായി വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കുന്ന പതിവ് തുടരും. നാളെ രാവിലെ 8ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സിപിഎം – സിപിഐ മന്ത്രിമാരും വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലെത്തി പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കും.

വലിയചുടുകാട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയ ശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകും എന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ. നാസർ പറഞ്ഞു. വയലാർ മണ്ഡപത്തിൽ പന്തൽ സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങി.

സംസ്ഥാനത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭകൾ അധികാരം ഏൽക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാർ വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലെത്തി പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്.

English Summary: Chief Minister to visit vayalar before swearing in ceremony