കൊച്ചി∙ പുതിയ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലായി (എജി) കെ. ഗോപാലകൃഷ്‌ണ കുറുപ്പും പ്രോസിക്യൂഷൻസ് ഡയറക്ടർ ജനറലായി (ഡിജിപി) ടി.എ. ഷാജിയും അടുത്തയാഴ്‌ച ആദ്യം ചുമതലയേൽക്കും. രണ്ടു ടേമിലായി 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ സി. പി. സുധാകര പ്രസാദ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം കാലം എജിയായ ബഹുമതിയോടെയാണു സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്. അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ രഞ്ജിത്ത് തമ്പാനും രാജി സമർപ്പിച്ചു. സർക്കാർ അഭിഭാഷകരുടെ കാലാവധി മേയ് 31നു കഴിയും. നിലവിലുള്ള നിര തുടരുമോ എന്നു വ്യക്തമല്ല. മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ കേരള കോൺഗ്രസ് (മാണി) വിഭാഗത്തിനും പ്രാതിനിധ്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

∙ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ്

സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യവും പൊതുതാൽപര്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു നിയുക്ത എജി കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു. വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണു സർക്കാർ ഏൽപിച്ചത്. സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു.

∙ ടി. എ. ഷാജി

കാര്യക്ഷമവും സത്യസന്ധവുമായ പ്രോസിക്യൂഷൻ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന സർക്കാർ നയത്തിനു മുൻഗണന നൽകുമെന്നു നിയുക്ത ഡിജിപി ടി. എ. ഷാജി പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്കു പോകുന്നുവെന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾ ഒരുമിച്ചാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതും കുറ്റകൃത്യം തടയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കം ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ലല്ലോ? ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികളിൽ വ്യക്തികൾ വീഴ്ച വരുത്തിയോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനെ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

