കോവിഡ് ബാധിച്ച മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാലാമനും ഗുജറാത്തിൽ മരിച്ചു

നാദാപുരം∙ ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിലങ്ങാട് സ്വദേശി കാരിക്കുന്നേൽ തോമസ് കുട്ടി (49) മരിച്ചു. ഇതോടെ ഈ കുടുംബത്തിലെ കോവിഡ് മരണം നാലായി. തോമസ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ മേരി (66), അച്ഛൻ കെ.ടി.ഫിലിപ്പ് (71), തോമസ് കുട്ടിയുടെ ഭാര്യയും ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരിയുമായ സ്മിത (43) എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ മാസം അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മരിച്ചിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറും വ്യാപാരിയുമായ തോമസ് കുട്ടി അന്നേ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തോമസ്കുട്ടിയുടെയും സ്മിതയുടെയും ഏക മകൻ ജോഹാൻ ഫിലിപ്പ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയാണ്.

English Summary: Covid: Four Deaths in Malayali Family in Gujarat