വീടിനും വിശപ്പിനും കരുതൽ ഉറപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യം 5 വർഷം കൊണ്ടു പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ രണ്ടാം പിണറായി മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജപ്തി നടപടികളിലൂടെയും മറ്റും ആളുകൾക്കു കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ ശക്തമായ നിയമനിർമാണം നടത്താനും വീട്ടമ്മമാരുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കു രൂപം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



∙അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ കണ്ടെത്തി വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു മുകളിൽ കൊണ്ടുവരും. ഇതുസംബന്ധിച്ചു സർവേ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പിലെ 2 സെക്രട്ടറിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

∙ജപ്തി നടപടികളിലൂടെ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം ധനകാര്യ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, വിദഗ്ധ അഭിഭാഷകൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതി പരിശോധിച്ച് ജൂലൈ 15 ന് അകം റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

∙വീട്ടമ്മമാരുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്ന, വീട്ടുജോലിയെടുക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സെക്രട്ടറി, വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

∙ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വീട്ടുപടിക്കലെത്തുന്ന പദ്ധതി ഒക്ടോബർ 2ന് തുടങ്ങും.

∙20 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവിദ്യർക്കു തൊഴിൽ നൽകാനുള്ള മാർഗരേഖ കെ-ഡിസ്ക് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു പരിശോധിച്ചു ജൂലൈ 15ന് അകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

∙വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏകജാലക സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും. ഇതിനായി ഉന്നത ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. പ്രത്യേക നിയമനിർമാണം നടത്തും.

