കായികവും യുവജനകാര്യവും വിഭജിച്ചു; ആശയക്കുഴപ്പം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇതുവരെ ഒന്നായിരുന്ന കായിക–യുവജന കാര്യ വകുപ്പ് വിഭജിച്ച് രണ്ടു മന്ത്രിമാർക്കു നൽകിയതോടെ ഭരണ നിർവഹണം എങ്ങനെയെന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം. ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വകുപ്പിൽ കായികം വി.അബ്ദു റഹ്മാനും യുവജന കാര്യം സജി ചെറിയാനുമാണ് പങ്കിട്ടു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിഭജിച്ച വകുപ്പിനായി വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ടറേറ്റുകളും നിലവിൽ വരുമോ എന്നതിലുൾപ്പെടെ അവ്യക്തതയുണ്ട്.

ഒറ്റ വകുപ്പായതിനാൽ എല്ലാ മന്ത്രിസഭകളിലും ഒരു മന്ത്രിക്കാണ് ഇതു നൽകിയിരുന്നത്. കായിക–യുവജനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കലുമെല്ലാം കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. 1986ൽ ആണ് വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് നിലവിൽ വന്നത്.

ഡയറക്ടറേറ്റ് ആസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരം ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയത്തിനു പുറമേ ജി.വി.രാജ സ്കൂൾ, രാജീവ് ഗാന്ധി സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സെന്റർ, വട്ടിയൂർകാവ് ഷൂട്ടിങ് അക്കാദമി, കുമാരപുരം ടെന്നിസ് അക്കാദമി, കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ, തൃശൂരിലെയും കണ്ണൂരിലെയും റീജനൽ സ്പോർട്സ് സയൻസ് സെന്റർ എന്നിവയെല്ലാം ഡയറക്ടറേറ്റിനു കീഴിലെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പിനു കീഴിലാണ്.

സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ്, യുവജന കമ്മിഷൻ എന്നിവയാണ് വകുപ്പിനു കീഴിൽ യുവജന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ. തലപ്പത്തും ഭരണ സമിതിയിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ വരുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാത്രം ചുമതല മറ്റൊരു മന്ത്രിക്കു കീഴിലാക്കാനാണ് വകുപ്പ് വിഭജനമെന്നാണു വലയിരുത്തൽ. വകുപ്പിന് അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് വിഭജനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുൾപ്പെടെ തീരുമാനമാകേണ്ടതുണ്ട്.

