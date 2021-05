മന്ത്രിമാർക്ക് വസതികളായി; ക്ലിഫ് ഹൗസ് വളപ്പിൽ റിയാസും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ നന്തൻകോട് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽനിന്നു വിളിപ്പാടകലെ മന്ത്രിയും മരുമ‍കനുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി. റിയാസ് അടക്കം 6 മന്ത്രിമാരാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസ് വളപ്പിൽ.

മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവിൽ താമസിക്കുന്നവർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലാവധി പൂർത്തി‍യാക്കില്ലെന്നു പഴയ ദുഷ്പേര് ഉണ്ടെങ്കിലും മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അവിടെത്തന്നെ താമസിക്കാൻ ഉറച്ചു. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന തോമസ് ഐസക് 5 വർഷവും മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാ‍വിൽ താമസിക്കുകയും ‘അന്ധവിശ്വാസ’ത്തെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

മന്ത്രിമാരായ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, ജെ.ചിഞ്ചുറാണി, എം.വി.ഗോവിന്ദൻ, കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ തൊട്ടടുത്തു താമസിക്കാനെത്തുന്ന മറ്റുളളവർ.

കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി‍കൾക്ക് ഇത്തവണയും മാറ്റമില്ല. ഇവർ ക്ലിഫ് ഹൗസ് വളപ്പിലെ ‘പെരിയാർ’, പാളയം കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസി‍നടുത്ത് ‘കാവേരി’ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാ‍ന് ഔദ്യോഗിക വസതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

മന്ത്രിമാരുടെ വസതികൾ, പേര്, സ്ഥലം എന്നീ ക്രമത്തിൽ

∙ കെ.രാജൻ– ഗ്രേസ്, ക്ലിഫ് ഹൗസ്

∙ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ–പ്രശാന്ത്, ക്ലിഫ് ഹൗസ്

∙ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ– തൈക്കാട് ഹൗസ്, വഴുതക്കാട്

∙ ആന്റണി രാജു– മൻമോഹൻ ബംഗ്ലാവ്, വെള്ളയമ്പലം

∙ ജി.ആർ.അനിൽ– അജന്ത, രാജ് ഭവന് എതിർവശം

∙ കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ– പൗർണമി, ക്ലിഫ് ഹൗസ്

∙ ആർ.ബിന്ദു– സാനഡു, വഴുതക്കാട്

∙ ജെ.ചിഞ്ചുറാണി– അശോക, ക്ലിഫ് ഹൗസ്

∙ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ– നെസ്റ്റ്, ക്ലിഫ് ഹൗസ്

∙ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്– പമ്പ, ക്ലിഫ് ഹൗസ്

∙ പി.പ്രസാദ്– ലിൻഡ്ഹേഴ്സ്റ്റ്, ദേവസ്വം ബോർഡ് ജ‍ംഗ്ഷൻ

∙ കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ– എസ്സൻഡീൻ, ക്ലിഫ് ഹൗസ്

∙ പി.രാജീവ്– ഉഷസ്സ് നന്തൻകോട്

∙ സജി ചെറിയാൻ– കവടിയാർ ഹൗസ്, വെള്ളയമ്പലം

∙ വി.ശിവൻകുട്ടി– റോസ് ഹൗസ്, വഴുതക്കാട്

∙ വി.എൻ. വാസവൻ– ഗംഗ, കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട്

∙ വീണ ജോർജ്– നിള കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് കോംപൗണ്ട്

മന്ത്രിമാർക്ക് അനുവദിച്ച കാറുകളുടെ നമ്പ‍റുകൾ

കെ.രാജൻ: 2

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ: 3

കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി: 4

എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ: 5

അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ: 6

ആന്റണി രാജു: 7

സജി ചെറിയാൻ: 8

എം.വി.ഗോവിന്ദൻ: 9

കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ: 10

പി.രാജീവ്: 11

വി.എൻ.വാസവൻ: 12

പി.പ്രസാദ്: 13

ജെ.ചിഞ്ചുറാണി: 14

കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ:15

വി.ശിവൻകുട്ടി: 16

പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്: 17

ആർ.ബിന്ദു:18

ജി.ആർ.അനിൽ:19

വീണ ജോർജ്: 20

വി.അബ്ദുറഹി‍മാൻ: 21

English Summary: Official Residences and Vehicle Numbers of Kerala Ministers