തിരുവനന്തപുരം ∙ തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ വകുപ്പു നിശ്ചയിക്കുന്നതു മുസ്‌ലിം ലീ‍ഗല്ലെന്നും മുസ്‌ലിം ജനവിഭാ‍ഗങ്ങൾക്കു തന്നിലും സർക്കാരിലും പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്ത‍തിനെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്തതായാണു കണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും കൂട്ട‍ർക്ക് ആശങ്ക‍യുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി‍യിട്ടുണ്ടെന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, ലീഗി‍നല്ല മുസ്‌ലിം ജനങ്ങളുടെ അട്ടിപ്പേറവകാശമെന്നും അതൊക്കെ അവരുടെ പേരി‍ലേ ഉള്ളൂവെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികരണം.

പൊതുവായ ആലോചന പ്രകാരമാണു മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്. സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യ പ്രകാരമല്ല. മുസ്‌ലിം ജന‍വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷമാണ്. ആ ജനവിഭാഗത്തിന് തന്നിലും ഇൗ സർക്കാരിലും വിശ്വാസമുണ്ട്. നേരത്തേ കെ.ടി.ജലീൽ നല്ല നിലയിലാണു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവും പ്രവാസി കാര്യവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന‍താണെന്ന ചിന്തയിലാണു താൻ തന്നെ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Pinarayi Vijayan comments on take over minority welfare department