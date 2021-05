മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്ത ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി വരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ വകുപ്പിൽ അഴിച്ചുപണി വരുന്നു. മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ഏൽപിക്കും. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സ്ഥാപനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 3 വിദഗ്ധ അംഗങ്ങളെക്കൂടി നിയമിച്ചേക്കും. ഇതിനു പുറമേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ അതോറിറ്റി വൈസ് ചെയർമാനെ നിയമിക്കാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു.

വിദഗ്ധരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല റവന്യു വകുപ്പിൽ നിന്നു വേർപെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്തത്. വകുപ്പു മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യു വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഫയലുകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനു കൈമാറി. റവന്യു വകുപ്പിന്റെ അധികാരങ്ങൾ മാറ്റാനായി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കും.

കോവിഡ് വ്യാപനവും പ്രളയവും ചുഴലിക്കാറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പതിവായതും കണക്കിലെടുത്ത് ദുരന്തനിവാരണത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകണമെന്നും ചുവപ്പുനാടകൾ ഒഴിവാക്കി അതിവേഗ തീരുമാനങ്ങൾ വേണമെന്നും വിദഗ്ധർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ദുരന്തനിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യു–തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം.

