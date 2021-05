എഫ്സിഐയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പ്: അന്വേഷണം തുടങ്ങി

ചെങ്ങന്നൂർ (ആലപ്പുഴ) ∙ ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (എഫ്സിഐ) ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഒരു കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതിയിൽ ബിജെപിയുടെ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എതിരെയുള്ള കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുളക്കുഴ പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം കാരയ്ക്കാട് മലയിൽ സനു എൻ.നായർ, ബുധനൂർ തഴുവേലിൽ രാജേഷ് കുമാർ, എറണാകുളം തൈക്കൂടം വൈറ്റില മുണ്ടേലി നടയ്ക്കാവിൽ വീട്ടിൽ ലെനിൻ മാത്യു എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

9 പേരുടെ പരാതികളാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചതെന്നും രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചെങ്ങന്നൂർ സിഐ ഡി.ബിജുകുമാർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷമേ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചോദ്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നു ധരിപ്പിച്ചാണു സനുവും സംഘവും 20 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയതെന്നു മകനു ജോലിക്കു വേണ്ടി പണം നൽകിയ മുളക്കുഴ കോട്ട സ്വദേശി അനിൽകുമാർ പറയുന്നു. എഫ്സിഐ ബോർഡ് അംഗമെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൊച്ചി സ്വദേശി ലെനിൻ മാത്യു എഫ്സിഐയുടെ ബോർഡ് വച്ച കാറിൽ പല തവണ മുളക്കുഴയിൽ എത്തിയിരുന്നതായും അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കാൻ ഇന്റർവ്യൂവിനെന്ന പേരിൽ തിരുവനന്തപുരം, ചെന്നൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ എഫ്സിഐ ഓഫിസുകൾക്കു സമീപം ഹോ‍ട്ടലിൽ മുറിയെടുപ്പിച്ച ശേഷം ലെനിൻ മുങ്ങിയതായും അനിൽ ആരോപിക്കുന്നു. എഫ്സിഐയുടെ പേരിൽ വ്യാജ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറും നൽകി.

മുളക്കുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗമായ സനുവിനു നിലവിൽ പാർട്ടിയിൽ ഒരു ചുമതലയും ഇല്ലെന്നു ബിജെപി നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് ചെറുവല്ലൂർ പറഞ്ഞു.

ലെനിൻ മാത്യുവിന് എതിരെ എഫ്സിഐ നേരത്തെ പരാതിപ്പെട്ടു

ആലപ്പുഴ ∙ ഫുഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ലെനിൻ മാത്യു തട്ടിപ്പു നടത്താനിടയുണ്ടെന്നും നടപടിയെടുക്കണമെന്നും എഫ്സിഐ കൊച്ചി ഡിവിഷനൽ മാനേജർ മാസങ്ങൾക്കു മുൻപു പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. 2020 ജൂലൈയിലാണ് എഫ്സിഐ ഡിവിഷനൽ മാനേജർ പാലാരിവട്ടം പൊലീസിനു നൽകിയത്.

എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായിരുന്ന ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി നേതാവായിരുന്ന ലെനിൻ മാത്യുവിന്റെ എഫ്സിഐ സ്റ്റേറ്റ് കൺസൽറ്റേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗത്വം റദ്ദാക്കി 2020 ജൂണിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ആരോപണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇയാളെ പുറത്താക്കിയത്. അതിനു ശേഷവും എഫ്സിഐ ബോർഡ് മെംബർ എന്ന ബോർഡ് പതിച്ച കാർ ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരാതികളുയർന്നിരുന്നു. ബോർഡ് വച്ച കാറിലാണ് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇയാൾ സമീപിച്ചതെന്നു പരാതികളിലുണ്ട്.

എഫ്സിഐയുടെ പേരിൽ തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുവെന്നു നേരത്തെ തന്നെ പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, നടപടിയെടുക്കാൻ വൈകിയതാണ് കൂടുതൽ തട്ടിപ്പിനു കാരണമായത്.

English Summary: Fraud in the name of FCI job