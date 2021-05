റേഷൻ കടകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ക്യൂ ഒഴിവാക്കും: മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ശാരീരിക അവശതയുള്ളവർക്കും റേഷൻ കടകളിൽ ക്യൂ ഒഴിവാക്കുമെന്നു മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ. ഇവർക്കു പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു പരിഗണിക്കും.

ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണം സംബന്ധിച്ച പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും അറിയിക്കാൻ ആരംഭിച്ച ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയുടെ ആദ്യദിനത്തിൽ മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലെ മായം പരിശോധിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കു നിർദേശം നൽകും. പാമോയിലിന്റെ വില ക്രമാതീതമായി വർധിച്ചെന്ന പരാതി പരിശോധിക്കും.

പയ്യോളിയിൽ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു മുൻഗണന ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള റേഷൻ കാർഡാണ് ലഭിച്ചതെന്ന പരാതിയിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി. ഇന്നും 2 മുതൽ 3 വരെ 8943873068 എന്ന നമ്പറിൽ മന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കാം. പരാതി വാട്സാപ് ചെയ്താലും മതി.

