ഉത്തരക്കടലാസ് പായ്ക്കിങ്ങും ഇനി വിഡിയോയിൽ പകർത്തും

കൊല്ലം ∙ എംബിബിഎസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല നിർദേശിച്ചു. എംബിബിഎസ് പരീക്ഷയിൽ ആൾമാറാട്ടം നടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. നിലവിൽ ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണു പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്.

ഹാളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ സിഡി ഉത്തരക്കടലാസുകൾക്കൊപ്പം അയയ്ക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ, ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കെട്ടുകളാക്കി പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താറില്ല. ഇനി മുതൽ ഇതു കൂടി പകർത്താനാണ് തീരുമാനം.

എംബിബിഎസ് പരീക്ഷയിൽ ആൾമാറാട്ടവും ക്രമക്കേടും നടന്ന സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപ്പാക്കേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സർവകലാശാല വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സി.പി. വിജയൻ, ഡോ. എസ്. ശങ്കർ (കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ്), ഡോ. കെ. നാരായണ പൈ (ചോറ്റാനിക്കര പടിയാർ മെമ്മോറിയൽ ഹോമിയോ കോളജ്), ഡോ. വി.രാജഗോപാൽ (കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മുൻ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ) എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ.

മൊബൈൽ ജാമർ ഉൾപ്പെടെ സംവിധാനങ്ങളോടെ പരീക്ഷ നടത്തിയിട്ടും ആൾമാറാട്ടവും ക്രമക്കേടും സംഭവിച്ചത് അതീവഗൗരവത്തോടെയാണു സർക്കാരും സർവകലാശാലയും കാണുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്കു തൊട്ടുമുൻപാണു ചോദ്യക്കടലാസ് സർവകലാശാല മെയിലിലൂടെ കോളജുകൾക്കു കൈമാറുന്നത്. ഇതു കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയത്ര പ്രിന്റെടുത്തു നൽകും. ഇതിനിടയിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോരണമെങ്കിൽ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണു നിഗമനം.

English summary: Answer paper packing to be recorded in video