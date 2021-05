ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരുടെ പരിചരണത്തിൽ യുവതി കാറിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ചു

തൊടുപുഴ∙ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകന്റെയും ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് യുവതിക്കു കാറിനുള്ളിൽ സുഖപ്രസവം. ഇടുക്കി വട്ടവട കോവിലൂർ സ്വദേശി കൗസല്യയാണ് (20) കനിവ് 108 ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരുടെ പരിചരണത്തിൽ ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത്. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ നൗഫൽ ഖാനെയും എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നിഷ്യൻ ബി.എസ്. അജീഷിനെയും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പിലൂടെ അഭിനന്ദിച്ചു.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെയോടെ പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കൗസല്യയെ ബന്ധുക്കൾ കാറിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കൗസല്യയുടെ നില വഷളാവുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഇവർ 108 ആംബുലൻസിന്റെ സേവനവും തേടി. കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ അത്യാഹിതസന്ദേശം വട്ടവട കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ കനിവ് 108 ആംബുലൻസിനു കൈമാറി.

കാറിൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ പാമ്പാടുംചോല ദേശീയോദ്യാനത്തിനു സമീപം ആംബുലൻസിനായി കാത്തിരുന്നു. പിന്നാലെയെത്തിയ ആംബുലൻസിലെ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നിഷ്യൻ അജീഷ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പ്രസവം എടുക്കാതെ കൗസല്യയെ ആംബുലൻസിലേക്കു മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നു മനസ്സിലായി.

ഇരുവരും ചേർന്നു കാറിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രസവമെടുക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി. 2.15ന് കാറിനുള്ളിൽ അജീഷിന്റെ പരിചരണത്തിൽ കൗസല്യ കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി. പ്രസവശേഷം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം ഇരുവരെയും ആംബുലൻസിനുള്ളിലേക്കു മാറ്റി. ഉടൻ തന്നെ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും മൂന്നാർ ഹൈറേഞ്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കും തുടർന്ന് അടിമാലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി.

