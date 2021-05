നാളെ മുതൽ വീണ്ടും ശക്തമായ മഴ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കാലവർഷത്തിനു മുന്നോടിയായി നാളെ മുതൽ വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകും. നാളെ തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളതീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇന്നും നാളെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിനു പോകരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

കാലവർഷം 31നു കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാവകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. നിലവിൽ മാലദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാലവർഷം എത്തി.

