കൊച്ചി ∙ ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത ജീവിതരീതിയും സംസ്കാരവും തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതു തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാടു തേടി. ലക്ഷദ്വീപിൽ നടപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കരട് റഗുലേഷനെതിരെ കെപിസിസി സെക്രട്ടറി കെ.പി. നൗഷാദ് അലി നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് വിനോദ് ചന്ദ്രൻ, എം.ആർ. അനിത എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കാനാണു നിർദേശം. എന്നാൽ അതുവരെ തുട‍ർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന‌ു നിർദേശം നൽകണമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

നയപരമായ കാര്യമാണിതെന്നും വിശദമായി വാദം കേൾക്കണമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഹർജി ജൂൺ 15നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കും വേണ്ടി അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ കെ. നടരാജ് ഹാജരായി.

അതേസമയം, ലക്ഷദ്വീപിലെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനെതിരെ ദ്വീപ് നിവാസിയായ എം.കെ. അക്ബർ നൽകിയ ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി. പി. ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി. 14 ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ദ്വീപിലേക്ക് എത്താവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ അധികൃതർ മാറ്റിയതു മേഖലയിൽ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായെന്നാരോപിച്ചാണു ഹർജിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഹർജിയിലെ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജി തള്ളിയത്.

