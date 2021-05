കെ.സുധാകരനുവേണ്ടി കെപിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പ്രകടനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെ.സുധാകരനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തിനു മുന്നിൽ ബാനർ പ്രകടനം. യുഡിഎഫ് യോഗം രാവിലെ ചേരാനിരിക്കെയാണ് ബാനറുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന നാലു പേരെത്തിയത്. ‘സുധാകരനെ വിളിക്കൂ, കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ, ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക’ എന്നു ബാനറിൽ എഴുതിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി എന്നും എഴുതിയിരുന്നു.

സുധാകരനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ തെരുവുകളി‍ൽ പ്രതിഷേധം പടരുമെന്ന് ഇവർ ചാനലുകളോടു പറഞ്ഞു. സുധാകരന്റെ അനുമതിയില്ലാത്ത പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തെ മോശക്കാരനാക്കാനാണെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തി ഏതാനും പ്രവർത്തകർ പ്രകടനക്കാരെ ചെറുത്തു. ഗേറ്റിനുള്ളിൽ കടക്കാൻ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുവദിച്ചില്ല.

