നേതൃമാറ്റ സൂചന നൽകാതെ അപമാനിച്ചെന്ന് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തു നിന്നു തന്നെ നീക്കി മറ്റൊരാളെ വച്ചുവെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചതു വഴി അപമാനിതനായെന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയോടു രമേശ് ചെന്നിത്തല പരാതിപ്പെട്ടു. അചഞ്ചലമായ കോൺഗ്രസ് കൂറു പ്രകടിപ്പിച്ച താൻ മോശം സമീപനത്തിന് അർഹനാണെന്നു കരുതുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയിൽ തനിക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അവഗണിച്ചാണു പുതിയ നേതാവിനെ നിശ്ചയിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വി.ഡി.സതീശനെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സോണിയയ്ക്കു ചെന്നിത്തല അയച്ച കത്തിലെ വിവരങ്ങളാണു പുറത്തു വന്നത്. സതീശന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രതിഷേധമല്ലെന്നും ആ സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട ആൾ എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയാണ് അറിയിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

വലിയ തോൽവിക്കു ശേഷം അതേ നേതാവു തന്നെ തുടരണോ എന്ന പ്രശ്നം തനിക്കു മുന്നിലും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു കത്തിൽ ചെന്നിത്തല പറ‍ഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒഴിയാമെന്ന സമീപനമാണ് ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ യുഡിഎഫിനെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തന്റെ പരിചയസമ്പത്തും മുന്നണിയിലെ സ്വീകാര്യതയും അനിവാര്യമാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്കിലും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മനസ്സറിയാൻ ശ്രമിച്ചു.

എ.കെ.ആന്റണിയോടും കെ.സി.വേണുഗോപാലിനോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ എഐസിസിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക നിലപാട് ഇല്ലെന്നാണു മനസ്സിലായത്. എങ്കിലും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം തന്നെ കണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇക്കാര്യം ചോദിച്ചു. ‘തുറന്ന മനസ്സാണ്’ എന്ന മറുപടിയാണു ഖാർഗെ നൽകിയത്.

കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നു ബോധ്യമായത്. കൂടുതൽ പേരും പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കു തന്റെ പേരാണു പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പിന്നീടു മാറ്റം വേണം എന്ന വാദഗതിക്ക് അനുകൂലതീരുമാനം ഉണ്ടായി.

അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം സംബന്ധിച്ചു ചെറു സൂചനയെങ്കിലും നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ അടുത്തയാൾക്കു വേണ്ടി വഴി മാറുമായിരുന്നു. പകരം ആ പദവിയിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട ആളായി അവഹേളിക്കപ്പെടാൻ എന്തു വീഴ്ചയാണു തന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നും ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു.

