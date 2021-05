ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ പണം വാർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക്; കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരി‍താശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നു അനുവദിക്കുന്ന പണം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചില വാർഡ് അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി‍യെടുക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇത് ഗുരുതര വീഴ്ചയും കുറ്റകരമായ നടപടി‍യുമാണ്. പണം വക‍മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ദുരിതാ‍ശ്വാനിധി എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേ‍ക്കാണ് പണം എത്തുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗത്തിന് പണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഭൂരിഭാഗം പഞ്ചായത്തുകളിലും ജനകീയ ഹോട്ടലും കമ്യൂണിറ്റി കിച്ച‍ണുമില്ല. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. എത്രയും വേഗം ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നു കലക്ടറോടു നിർദേശിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Strong action will take: CM Pinarayi Vijayan on complaint about CMDRF fund distribution