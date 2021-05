ചവാൻ സമിതി മുൻപാകെ വിചാരണയ്ക്കില്ല: മുല്ലപ്പള്ളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവി പഠിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിയോഗിച്ച അശോക് ചവാൻ സമിതി മുൻപാകെ ഹാജരാവില്ലെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. തനിക്കു പറയാനുള്ളതു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ കത്തിന്റെ പകർപ്പു നൽകാമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി.

തോൽവിക്കു ശേഷം തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന അമർഷം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല മുല്ലപ്പള്ളി ഈ നിലപാടു സ്വീകരിച്ചത്. ചുമതലയേറ്റ ശേഷം നടപടി ക്രമങ്ങൾക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ ചവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചവാനെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അനിഷ്ടം രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. അതിനു ശേഷം ചവാൻ മുല്ലപ്പള്ളിയെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണു കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘‘ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ചുമതല പരമാവധി സത്യസന്ധമായി നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തോൽവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിയാനും തീരുമാനിച്ചു. കൂടുതലൊന്നും പുതുതായി ആരോടും പറയാനില്ല’’– മുല്ലപ്പള്ളി ‘മനോരമ’യോടു പ്രതികരിച്ചു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ തിരിച്ചടിക്കു വഴിവച്ച കാരണങ്ങളും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും ഇക്കാലയളവിൽ താൻ എടുത്ത നടപടികളും വിശദീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് മുല്ലപ്പള്ളി സോണിയയ്ക്കു നൽകി.

ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിലപേശലും മറ്റും മൂലം ലക്ഷ്യമിട്ടതു പോലെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന വികാരം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം മുതൽ പ്രചാരണം വരെ കാര്യങ്ങളിൽ എഐസിസി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഫലം എതിരായതോടെ തന്നെ പഴി ചാരുന്നതിൽ എന്തു കാര്യം എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്.

മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഈ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചു ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തിയത്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു പിൻഗാമിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കുന്നു. കെ.സുധാകരനോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അകൽച്ച പരസ്യമാണ്.

എ, ഐ വിഭാഗങ്ങളിൽ സുധാകരനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പൊതുപിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ചവാൻ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമായ ശേഷം നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിലാകും ഉന്നത നേതാക്കൾ മനസ്സു തുറക്കുക.

English Summary: Mullappally Ramachandran not to be present before Ashok Chavan committeee