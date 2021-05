നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാറായില്ല; ആദ്യഘട്ട അൺലോക്കിന് ടിപിആർ 15 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാവുന്ന ഘട്ടമായിട്ടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.



തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ ശരാശരി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് (ടിപിആർ) 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 20.21 %, പാലക്കാട്ട് 23.86 % വീതമാണ്. മലപ്പുറത്തു 17.25 % ആയി കുറഞ്ഞു.

അൺലോക്കിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാകണമെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി 3 ദിവസത്തെ ശരാശരി ടിപിആർ 15 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകണം. ഒപ്പം പുതിയ കേസുകളും മൊത്തം ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും തുടർച്ചയായി 7 ദിവസം കുറയണം. ഐസിയു ബെഡ് ഉപയോഗം 60 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകണം. നിലവിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ഐസിയു ബെഡ് ഉപയോഗം 70 ശതമാനത്തിലേറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ ശരാശരി ടിപിആർ 18 ശതമാനമാണ്. ഇതു കുറയാതെ ലോക്ഡൗൺ ഒഴിവാക്കിയാൽ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമാകും.

