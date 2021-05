തിരുവനന്തപുരം∙ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ വീട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം അധ്യാപകർ നേരിട്ടെത്തിക്കണമെന്ന നിർദേശത്തിൽ നിന്നു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് പിൻവാങ്ങി. സന്ദേശം വാട്സാപ് വഴി വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കെത്തിച്ചാൽ മതിയെന്നും തിരുത്തിയ ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. മനോരമ ന്യൂസിന്റെ സംവാദ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സന്ദേശം വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിക്കണമെന്ന നിർദേശം, കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് അധ്യാപകർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഫീസ്, അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പുസ്തകത്തിന് ഒപ്പമോ തപാലിലോ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ പ്രവേശനം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം വീടുകളിൽ അധ്യാപകർ നേരിട്ട് എത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പകരം പാഠപുസ്തകവും യൂണിഫോമും വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴോ തപാൽ മാർഗമോ നൽകിയാൽ മതിയെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദേശം നൽകി.

English Summary: Not to convey CM's message directly to the houses: Minister V Sivankutty